Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и двух грузовиков произошло в городском округе Солнечногорск. В результате аварии госпитализировали трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России.

Столкновение произошло около 06:40 на 52-м километре трассы М-10 «Россия». По предварительным данным, грузовик врезался в двигавшийся впереди автобус. От удара общественный транспорт столкнулся с еще одной грузовой машиной.

В салоне автобуса находились четыре человека. Двое пассажиров и водитель одного из грузовиков получили травмы и были доставлены в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что два российских туриста погибли в ДТП с грузовиком в Чили.