Искусственный интеллект (ИИ) является инструментом, который, получив доступ к данным и системам, может не только расширить возможности людей, но и усилить их ошибки и даже злой умысел, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Получив доступ к данным, системам и ресурсам он способен многократно усилить не только возможности людей, но и их ошибки или вообще какой-то злой умысел», - сказал он в своем выступлении на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Глава РФ также отметил кратный рост инцидентов с применением ИИ в мире.

Напомним, в октябре на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что стремительное развитие технологий ИИ ставит перед человечеством принципиально новые вызовы, к которым миру ещё предстоит адаптироваться. Отдельно он акцентировал внимание на угрозе, связанной с возможным появлением «цифрового тоталитаризма».