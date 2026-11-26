Все мобильные операционные системы, функционирующие на устройствах в России, должны быть оснащены специальным окном выбора сервисов искусственного интеллекта, включая отечественные разработки. С таким предложением в четверг, 26 ноября, выступил президент РФ Владимир Путин в ходе международной конференции Сбербанка «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2026).

Глава государства подчеркнул, что россияне не должны сталкиваться с безальтернативным навязыванием единственного предустановленного иностранного продукта.

«Для всех операционных систем, которые действуют в России на мобильных устройствах, нужно предусмотреть так называемое "окно выбора". То есть у гражданина будет не единственное предустановленное приложение с искусственным интеллектом, причем зарубежное, а он сможет выбирать, какой моделью и ИИ-агентом, в том числе отечественной компании, воспользоваться», — пояснил Владимир Путин.

Российский лидер также указал на недопустимость ситуаций, при которых работу ИИ в стране можно остановить нажатием кнопки извне, призвал ускорить строительство центров обработки данных через государственно-частное партнерство и поручил активнее оцифровывать архивы для обучения нейросетей с опорой на российские ценности.

Ранее в ходе этого же форума AI Journey 2026 Владимир Путин отметил, что технологии ИИ помогут России преодолеть дефицит трудовых ресурсов и сформировать «агентную экономику». Практическое внедрение нейросетей затронет и совмещенную с пресс-конференцией прямую линию главы государства 10 декабря.