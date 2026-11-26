Президенту России Владимиру Путину в ходе посещения выставки показали модернизированную версию ИИ-оператора на базе «ГигаЧата», предназначенную для приема обращений населения в рамках программы «Итоги года».

Известно, что 26 ноября российский лидер совместно с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым присоединился к выставке, посвященной интеграции нейросетевых решений в государственное управление двух стран, в рамках XI конференции «Путешествие в мир ИИ» (AI Journey).

Представитель Сбербанка, курирующая направление голосовых технологий ИИ, презентовала главе государства обновленный функционал системы и в реальном времени показала процесс взаимодействия с виртуальным ассистентом, совершив тестовый телефонный звонок.

Интеллектуальный алгоритм способен самостоятельно формулировать уточняющие запросы и верифицировать достоверность сведений. После анализа диалога система структурирует суть запроса и персональные данные заявителя для последующей маршрутизации профильным специалистам.

Внедрение технологии позволяет увеличить время контакта с гражданином с одной минуты до получаса и обеспечивает круглосуточный режим работы. По предварительным оценкам разработчиков, глубина и детализация собираемых данных возрастут в пять раз.

Ранее сообщалось, что Путин призвал все более массово внедрять ИИ в России.