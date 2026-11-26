Алматинский «Кайрат» одержал победу над шведским клубом «Мьельбю» в рамках четвертого тура основной сетки Лиги конференций. Единственный гол встречи был забит на 14-й минуте усилиями Эркина Топалова.

Данный успех стал первым для казахстанской команды в нынешнем еврокубковом сезоне и знаковым событием в ее истории, поскольку ранее клуб не побеждал на групповых стадиях престижных турниров.

В предыдущие годы алматинцы испытывали серьезные трудности: в кампании 2021/22 они не смогли одержать ни одной победы в группе, а в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов заработали лишь одно очко в восьми поединках.

Благодаря этому триумфу подопечные набрали пять баллов и поднялись на 15-ю позицию в общей классификации. Шведский коллектив, имеющий в активе семь пунктов, остался на девятой строчке.

В заключительном туре, который пройдет 10 декабря, казахстанцы сыграют на своем поле против румынской «Университати», а скандинавы встретятся с кипрским «Пафосом».

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