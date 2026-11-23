Первая половина чемпионата России по футболу сезона-2026/27 подарила болельщикам редкую интригу. Привычные фавориты раз за разом и порой синхронно теряли очки там, где этого никто не ждал, в итоге на вершине турнирной таблицы оказался клуб, который не выигрывал золотые медали полвека. К календарному экватору сезона лидеры подошли максимально плотной группой, а в нижней части таблицы разгорелась настоящая драма с участием одного из самых популярных клубов страны.

Немецкий порядок и кураж

Главным открытием осенней части сезона стало московское «Динамо», которое впервые в своей российской истории готово отправиться на зимние каникулы в статусе единоличного лидера. Вернувшийся в команду немецкий специалист Сандро Шварц сумел за короткий срок привить футболистам энергичный, смелый и понятный стиль. Динамовцы не закрываются у своих ворот даже в матчах с самыми грозными соперниками и берут своё за счет высокой скорости, самоотдачи и сплоченности. Ничья с «Краснодаром» в заключительном туре первого круга позволила москвичам сохранить первую строчку и подтвердить серьезность чемпионских амбиций.

«Надо похвалить Сандро Шварца и его команду. Честно, не ожидал, что ему за короткое время удастся наладить стабильный результат. Начинали сложно, но затем очки стали добывать регулярно. Я не жду чемпионства, потому уже много лет „Динамо“ где-то близко, но каждый раз в решающий момент чего-то не хватает. Нужен менталитет победителя и важно понимать, что в борьбе за титул остаются „Зенит“, „Спартак“ и „Краснодар“. Думаю, на дистанции кто-то из них первую строчку перехватит у „Динамо“. В любом случае, посмотрим, как закончится осенняя часть, а дальше важно усилить проблемные позиции», — отметил в беседе с Aif.ru бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин.

Сандро Шварц. Фото: РИА Новости/ Сергей Пивоваров

Что мешает «Зениту» и «Спартаку» оторваться от конкурентов

Всего в одном-двух очках позади лидера расположились «Зенит» и «Спартак», которые весь первый круг провели в роли главных преследователей. Петербуржцы по-прежнему остаются самой забивающей командой чемпионата, но непривычная для них расслабленность в обороне и сенсационные осечки, вроде поражения от казанского «Рубина» в 15-м туре, не позволяют многократному чемпиону последних лет уйти в отрыв. «Спартак», напротив, по статистике демонстрирует самую надежную игру в защите во всей лиге, однако красно-белым регулярно не хватает хладнокровия в матчах против глубоко «закрывающихся» соперников из нижней половины таблицы. Оба гранда находятся на расстоянии одной победы от первого места, но обоим остро не хватает стабильности на длинной дистанции.

«Быки» буксуют, а «армейцы» увязли

На фоне плотной борьбы тройки лидеров непривычно низко для себя расположился «Краснодар». Южане, которые уже вроде бы приучили зрителей к борьбе за медали, слишком часто соглашались на ничьи там, где обязаны были побеждать. Команда по-прежнему играет ярко и результативно, но потеря очков в концовках матчей отбросила ее на четвертую строчку с заметным отставанием от первого места.

Еще более сложным получился отрезок для ЦСКА. Армейцы начали чемпионат под руководством тренера-дебютанта весьма бодро и долгое время шли без поражений, удивляя организованностью и характером. Однако ближе к середине осени короткая скамейка запасных начала сказываться: накопившаяся усталость и травмы ведущих игроков затянули красно-синих в серию неудачных матчей. В итоге ЦСКА потерял место в первой четверке и теперь вынужден искать выход из затянувшегося игрового спада.

«Чтобы у „Зенита“ все наладилось, команде необходимо срочно взвинтить скорости. Сейчас петербуржцы играют в слишком медленном, убаюкивающем ритме, который максимально удобен любому сопернику. С таким подбором классных футболистов клуб просто обязан действовать быстрее, но выкладываться на максимум почему-то не выходит. Да, в матчах против „Спартака“, ЦСКА и „Динамо“ игра смотрится живее, но это заслуга открытого футбола: лидеры не закрываются в обороне и оставляют много свободных зон. Как только обе команды оказываются на одной половине поля, у сине-бело-голубых начинаются проблемы. Удивительно и то, что ключевой фигурой, от которой зависит игра, внезапно стал Карпукас. Это выглядит не совсем нормально, ведь брали его явно для ротации и создания конкуренции, а не на роль лидера», — поделился мнением с Aif.ru заслуженный тренер России Валерий Непомнящий.

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«Локомотив» рискует вылететь в Первую лигу

Главным разочарованием первой половины сезона стал провал московского «Локомотива». Команда, от которой привыкли ждать борьбы за высокие места, большую часть осени провела в опасной близости от дна таблицы. Причины кризиса оказались комплексными: ошибки в обороне, слабая реализация моментов и потеря уверенности в собственных силах привели к затяжной серии без побед и смене главного тренера. Лишь в концовке первого круга, после прихода Сергея Овчинникова на пост исполняющего обязанности наставника, железнодорожники одержали важнейшую победу и смогли выбраться на тринадцатое место.

Прямо под «Локомотивом» расположилась группа команд, которым весной предстоит тяжелейшая борьба за сохранение прописки в элите. В зоне стыковых матчей и прямого вылета оказались дебютанты лиги из московской «Родины» и тольяттинского «Акрона» — им пока не хватает опыта и класса для стабильного набора очков на уровне РПЛ. Замыкает таблицу воронежский «Факел» — несмотря на традиционно горячую поддержку домашних трибун, команда забивает меньше всех в чемпионате и остается главным аутсайдером перед началом второго круга.