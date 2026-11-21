Казанский «Рубин» на домашнем поле победил «Зенит» в матче 15-го тура чемпионата России со счетом 3:1.

Первый гол в ворота «Зенита» забил полузащитник Ульви Бабаев. Еще через три минуты мяч в ворота забросил защитник казанцев Игор Вуячич. Третий гол принадлежит полузащитнику «Рубина» Велдину Ходжу. У питерской команды отличился нападающий Луис Энрике.

Победа для «Рубина» стала третьей подряд в чемпионате России. До этого казанцы обыграли «Факел» (1:0) и «Локомотив» (1:0).

Ранее тренер Дмитрий Пятибратов высказался об игре сборной России в товарищеском матче с Венесуэлой.