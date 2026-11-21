Украинский футболист Михаил Мудрик обвинил главу Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко во лжи на фоне разбирательства из-за обнаружения в его организме мельдония. Об этом сообщает Би-би-си.

Конфликт возник после того, как Мудрик возложил на УАФ ответственность за положительную допинг-пробу. По словам футболиста, во время сборов национальной команды нутрициолог регулярно раздает игрокам пищевые добавки, которые они должны принимать.

Шевченко назвал заявления спортсмена безосновательной клеветой в адрес сотрудников ассоциации и потребовал их опровергнуть. Глава УАФ отметил, что представители Мудрика неоднократно просили организацию взять на себя ответственность за положительный допинг-тест.

Футболист отверг эти обвинения. Он утверждает, что располагает доказательствами того, что ассоциация пыталась ввести его команду в заблуждение во время расследования. По словам Мудрика, на слушаниях представители УАФ отрицали, что он принимал их препараты, однако у игрока сохранилась переписка, подтверждающая использование добавок во время сборов.

Мудрик также заявил, что неоднократно просил ассоциацию помочь установить, каким образом мельдоний попал в его организм и кто несет за это ответственность, но не получил содействия.