Нападающий воронежского «Факела» Александр Кокшаров получил перелом большеберцовой кости в матче 15-го тура РПЛ против «Акрона». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

21-летний футболист травмировался в конце первого тайма после столкновения с полузащитником тольяттинцев Кристияном Бистровичем. Кокшарова унесли с поля на носилках.

«Факел» одержал победу со счетом 2:0.

В нынешнем сезоне Кокшаров провел за команду 12 матчей и забил один гол. Он выступает за воронежский клуб на правах аренды из «Краснодара».

Ранее стало известно, что обладатель «Золотого мяча» Гарри Кейн перенес операцию в связи с разрывом связок левого голеностопа. Травму англичанин получил вечером 20 ноября во время домашней встречи против «Кельна». Из-за повреждения нападающий не смог продолжить игру и покинул поле уже на 20-й минуте.