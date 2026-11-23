Внеочередной конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) прошёл в понедельник в режиме видеоконференции. По результатам голосования на этом форуме право принять женский чемпионат мира 2031 года получили США, Мексика, Коста-Рика и Ямайка.

Проведение турнира 2035 года доверено Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии. На каждый из двух турниров была подана лишь одна официальная заявка.

Изначально США и Мексика рассчитывали на ЧМ-2027, однако сняли свою кандидатуру, чтобы сконцентрироваться на соревнованиях 2031 года. Впоследствии к ним присоединились Коста-Рика и Ямайка. О желании организовать ЧМ-2031 заявляла и ЮАР, а Испания изучала перспективу проведения турнира 2035 года вместе с Португалией и Марокко.

Женский чемпионат мира США уже принимали дважды — в 1999 и 2003 годах. В 2031 году в турнире впервые выступят 48 сборных, которые распределят по 12 группам из четырёх команд, а общее число матчей составит 104.

Ближайший женский ЧМ пройдёт в Бразилии с 24 июня по 25 июля 2027 года. На турнире 2023 года в Австралии и Новой Зеландии сборная Испании впервые стала чемпионом: в финале в Сиднее она обыграла команду Англии со счётом 1:0.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой. С того момента сборная России участвует только в товарищеских матчах.