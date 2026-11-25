Жительница Вологды добилась через суд компенсации в размере 40 тыс. рублей за ретушь фотографии своей дочери, с лица которой фотограф без разрешения удалила родимое пятно. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

В апреле 2025 года ученики начальных классов одной из школ Вологды фотографировались для выпускного альбома. Съемку проводила 29-летняя мать одной из учениц. После фотосессии она отправила снимки родителям на согласование.

40-летняя жительница города одобрила два портрета дочери, у которой было родимое пятно на лице. Однако фотограф без разрешения изменила внешность девочки и удалила особенность с помощью ретуши. Готовые альбомы получили ученики и их родители.

Мать девочки обратилась в суд, потребовав 100 тыс. рублей компенсации морального вреда. По ее словам, изменение внешности дочери причинило ребенку нравственные страдания, а из-за чувствительности этой темы девочке пришлось обратиться к психологу.

Фотограф просила снизить размер компенсации, пояснив, что не намеревалась причинять вред. Однако суд пришел к выводу, что ретушь изменила облик ребенка и затронула его индивидуальность, а обработанные снимки стали доступны широкому кругу людей.

В итоге суд постановил взыскать 30 тыс. рублей в пользу девочки и 10 тыс. рублей в пользу ее матери. Решение пока не вступило в законную силу и обжаловано.

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