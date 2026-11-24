С 2027 года должно быть внедрено применение принципа «бери или плати» при оказании услуг по электропередаче. Данное поручение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

На первом этапе принцип будет действовать для новых потребителей.

«С учетом ранее данных поручений обеспечить применение принципа "бери или плати" при оказании услуг по передаче электрической энергии, а также оплату указанных услуг исходя из фиксированного отношения фактически оплачиваемой мощности к максимальной мощности, заявляемой потребителями услуг при осуществлении технологического присоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям, предусмотрев на первом этапе (с 1 января 2027 года) применение этого принципа только для вновь присоединяемых к электрическим сетям потребителей и рассмотрев вопрос о его последующем распространении на всех потребителей», — сказано в документе.

Правительство России должно предоставить до 1 февраля 2027 года доклад по данному поручению.