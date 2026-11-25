В Мещанский районный суд столицы, где решается вопрос об избрании меры пресечения главе Мурманской области Андрею Чибису, прибыли его ближайшие родственники. Как передал корреспондент издания РБК, поддержать руководителя региона лично приехали его жена Евгения и дочь Елизавета.

На заседании инстанция рассматривает ходатайство Следственного департамента МВД России, настаивающего на заключении чиновника под стражу после его задержания в Москве вечером 23 ноября.

Ранее 25 ноября сообщалось, что следствие добивается помещения главы Заполярья в СИЗО. По версии правоохранителей, чиновник причастен к хищению свыше 39 млн рублей областного минстроя, растрате более 1 млрд рублей при реконструкции трассы Апатиты — Кировск и незаконным валютным операциям.

Накануне, супруга губернатора Евгения впервые высказалась о задержании мужа, подчеркнув, что он искренне верит в Мурманскую область и делает все, чтобы жители могли гордиться своим краем.