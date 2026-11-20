Незначительные штрафы могут не выполнять задачу предупреждения новых правонарушений, заявил «ФедералПресс» юрист, доцент ВШП ЮГУ и член Общественной палаты Югры Станислав Розенко.

По его словам, возникает ситуация, когда человек неоднократно нарушает закон, но каждый раз отделывается символической суммой. Такое наказание эксперт считает недостаточно действенным.

«Административное воздействие тоже должно выражать мнение государства и общества о том, что данные деяния являются правонарушениями и за них предусмотрены соответствующие меры наказания», — подчеркнул Розенко.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект о двукратном увеличении штрафов за ряд нарушений, включая продажу алкоголя несовершеннолетним, распространение экстремистских материалов и дискредитацию армии. По оценке юриста, инициатива стала реакцией на нарушения, которые некоторые граждане совершают, не ощущая существенных последствий административного наказания.