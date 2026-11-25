Мещанский суд Москвы отправил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса под арест на два месяца — до 23 января. Соответствующее решение приняла судья Мария Мельникова.

Чиновнику предъявлены обвинения в растрате и получении взятки, однако свою вину он отрицает. Адвокаты просили избрать для Чибиса более мягкую меру пресечения — домашний арест. На заседание суда приехали жена губернатора и дочь.

Губернатора задержали 23 ноября. По версии следствия, один из эпизодов дела связан с хищением более 39 млн рублей у Минстроя Мурманской области. Кроме того, Чибису вменяют растрату свыше 1 млрд рублей, выделенных из регионального бюджета Минтрансу на реконструкцию автомобильной дороги Апатиты — Кировск.

Еще одно обвинение касается получения взятки в виде аэролодки стоимостью 8,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в собственности задержанного губернатора Мурманской области находится несколько квартир, жилых участков и недвижимость в Испании.