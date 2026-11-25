Россия обязательно обратится в суд на Международную федерацию хоккея (IIHF) из-за решения не допускать российскую молодежную сборную к чемпионату мира. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью Владимиру Соловьеву для ИС «Вести».

По словам главы ведомства, федерация объяснила отказ различными обстоятельствами, в том числе форс-мажором. Дегтярев усомнился в обоснованности таких доводов и подчеркнул, что российская сторона намерена оспорить решение в суде.

«Они разные аргументы приводят: в связи с обстановкой, форс-мажор они там приплели... Хотя какой форс-мажор... подадим обязательно (на них в суд — прим.ред.)», — сказал Дегтярев.

Он также отметил, что IIHF нарушила собственный регламент под давлением Канады.

В июле Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал отменить ограничения для российских спортсменов. 30 октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям.

Однако 11 ноября правительство Канады уведомило национальную федерацию хоккея и IIHF, что не будет выдавать российским игрокам визы для участия в молодежном чемпионате мира. Турнир должен пройти в Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

Позднее в IIHF подтвердили, что сборная России не выступит на соревнованиях из-за позиции канадских властей. Совет федерации сообщил, что после оценки возможности альтернативных вариантов решил не лишать Канаду права проведения чемпионата.