Последние новости на фронтах специальной военной операции на Украине — в сводке aif.ru. Все самое главное на среду, 25 ноября.

Удары по Украине: ВС РФ косят украинскую железку Британия крупно подставила ВСУ Путин: РФ ответит Украине за удары по НПЗ Лукашенко готов привезти Зеленского в Москву Зеленский не хочет сдавать Донбасс Банковая расписалась в атаке по кораблю РФ в Балтийском море ТЦК мобилизует эвакуированных из Алешек Бои под Харьковом Ситуация у Запорожья

Удары по Украине: ВС РФ вывела из строя целый ряд локомотивов ВСУ

Российская армия устроила «Железнодорожное побоище» ВСУ. С разницей чуть больше чем в полчаса реактивные БПЛА «Герань» поразили шесть локомотивов в Харьковской и Днепропетровской областях. Причем одна из атак пришлась по полноценному воинскому эшелону. Он был выбит на станции Коростень Житомирской области.

Еще одним эпизодом стали удары по железнодорожным станциям, центрам управления перевозками и стрелочному хозяйству.

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Британия крупно подставила ВСУ

С учетом подбитых сегодня локомотивов озвученная Киевом цифра в 600 единиц только успевает возрастать. Наши войска самым серьезным образом ликвидируют возможность железнодорожных перевозок на Украине. Только в этом году ВСУ потеряли больше 400 единиц подвижного железнодорожного транспорта. При этом значительная часть потерь приходится на последние месяцы.

Британия потратила миллионы фунтов на «поддельную» взрывчатку для дронов ВСУ, сообщает Financial Times. По данным расследования издания, Минобороны королевства заключила договор с фирмой из Штатов Tripwire South LLC, которая должна была поставить сотни тонн взрывчатки C-4. Вот только во время испытаний выяснилось, что гексогена, ключевого компонента C-4, в ней нет. Вместо военного изделия Британии передали коммерческую взрывчатку. Но снабженцев королевской армии это не остановило от приемки товара. Они посчитали, что все нормально.

В результате вся партия уехала в Киев. «Это ошеломляет. Минобороны потратило миллионы фунтов британских налогоплательщиков на взрывчатку, которая не соответствовала заявленной», — возмутился депутат Майк Мартин.

Сейчас американский поставщик отвергает все обвинения и заявляет, что в продукции гексоген был, а в Минобороны Британии, напротив, подтверждают, что взрывчатка содержала в составе лишь пентрит.

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Путин: Украина ответит за атаки по НПЗ

Во время совещания по развитию топливно-энергетического комплекса президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на призывы из США, Киев продолжил атаковать энергетику на территории России. И наши войска ответят на действия Банковой.

«Ответные действия России неизбежны, об этом все должны знать», — подчеркнул Путин.

По его словам, Россия также будет рассматривать, как усилить оборону наших НПЗ для сокращения числа их атак и защиты жизни сотрудников.

Что до действий Киева, то глава государства вновь подчеркнул, что они не смогут нанести критического ущерба и не достигнут желаемых целей.

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Лукашенко готов привезти Зеленского в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью французскому Le Point высказал идею об организации встречи лидеров трех стран — Белоруссии, Украины и России. При этом он готов на ее организацию в Москве.

«Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Вдвоем. Я, как гарант его безопасности, мог бы с ним сесть и прилететь в Москву», — отметил президент союзного государства.

Лукашенко также подчеркнул, что три славянских народа — русские, белорусы и украинцы — должны вместе решить, как жить дальше и каким будущим идти.

Ну а если Зеленский не захочет ехать, отметил Лукашенко, то его удел — идти воевать самому. «Не согласится — пусть тогда воюет, пусть сам отправляется на фронт с автоматом и воюет. Война идет, ее надо остановить», — жестко отрезал Лукашенко.

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Зеленский снова отказался сдавать Донбасс

В то же время нелегитимный лидер киевского режима Владимир Зеленский снова отказался на отвод войск из Донбасса. «Отступить с Донбасса — значит проиграть войну», — заявил он.

По мнению просроченного главаря вывод войск с территории Донбасса в рамках мирного соглашения недопустим. Так что он дал понять, что Киев готов сдать оставшиеся под его оккупацией 10% территории лишь военным путем.

Киев подтвердил, что атаковал грузовое судно в Финском заливе

Произошедшая 21 ноября атака на грузовой корабль «Спарта II» — операция Украины, признал Зеленский. По его словам, для ее реализации применялись БПЛА. А причиной такой атаки стала «расширяющаяся кампания ответных мер».

В то же время из-за атаки в Ливии на российские суда, которую ранее произвели СБУ, в порыве осуждения объединились оба правительства. Теперь конкурирующие друг с другом политические силы наперебой осуждают Киев, требуют разбирательства и поиска виноватых.

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ТЦК мобилизует эвакуированных из Алешек

В Вооруженные силы Украины готовятся забрать всех мужчин, которые выехали с территории Алешек (Херсонская область) во время российско-украинской гуманитарной миссии, сообщил наредеп Сергей Козырь.

«Они въезжали на Украину через единственный пункт пропуска на границе с Республикой Беларусь в Волынской области. И, условно говоря, если не на первом, то на втором блокпосту им задавали вопрос, почему они не прошли военно-врачебную комиссию. Они отвечали: "Как я мог пройти ВВК, если пять лет находился в оккупации или возвращался из-за границы? Как я мог это сделать физически? Это невозможно“. И второй момент — им вручали повестки. Они говорили: "Ну дайте хотя бы возможность устроить семью, воссоединиться с родными или сделать те вещи, которые необходимы обычному человеку», — слезливо рассказал он о последствиях выбора.

При этом подобные события российские эксперты прогнозировали заранее. Еще в дни появления первых кадров с мужчинами, которые прибыли на Украину, а не в Россию, говорилось, что, скорее всего, их мобилизуют. И теперь это стало реальностью.

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Ситуация под Харьковом: ВС РФ развивают наступление, несмотря на встречные бои

На всех фронтах Харьковской области идут тяжелые встречные и позиционные бои. ВС РФ развивают наступление и активно выбивают логистику и технику противника. Так, на Липцевском участке ВС РФ двигаются у сел Шопино и южнее Новой Казачьей.

В районе Казачьей Лопани противник пытается контратаковать, идут встречные бои. Южнее Алисовки ВС РФ с боями идут к Липцам.

В районе Великого Бурлука ВСУ стараются прорваться от Малого Бурлука к Черному. Также упорные бои идут у Ольховатки. Наши части в ответ продвигаются в районе Приколотного.

В районе Волчанска в населенном пункте Белый Колодезь, взятом несколько месяцев назад, идут тяжелые бои. Украина забрасывает туда своих диверсантов и хочет просочиться еще и в район Вильчи.

Наши парируют эти операции продвижением к Бугаевке.

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Бои у Запорожья: ВС РФ освободили село Барвиновка

Гвардейцы из 5-й отдельной танковой армии освободили село Барвиновка в Запорожской области, сообщают авторы Telegram-канала «Воин DV». По данным бойцов, в ходе сражения враг потерял роту элитных боевиков из 225-го отдельного штурмового полка и 16 кв. км территории.

«Взятие воинами из Бурятии Барвиновки расширяет плацдарм для дальнейшего освобождения Запорожской области», — констатируют наши воины.

Кроме боев за Барвиновку фиксируются и другие успехи. Так, ВС РФ разнесли позиции врага в районах сел Желтые Кручи, Веселое, Счастливое, Гавриловка, Зеленая долина.

При этом при рассмотрении карты вырисовывается интересная ситуация. Эти наступающие части «Востока» явно не ввязываются в бои за Орехов. Их задача лежит глубже, в обходе укрепрайона врага и его линий обороны для выхода через глубокий тыл в предместья Запорожья.