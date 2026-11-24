Последние новости на фронтах специальной военной операции на Украине — в сводке aif.ru. Все самое главное на среду, 25 ноября.
- Удары по Украине: ВС РФ косят украинскую железку
- Британия крупно подставила ВСУ
- Путин: РФ ответит Украине за удары по НПЗ
- Лукашенко готов привезти Зеленского в Москву
- Зеленский не хочет сдавать Донбасс
- Банковая расписалась в атаке по кораблю РФ в Балтийском море
- ТЦК мобилизует эвакуированных из Алешек
- Бои под Харьковом
- Ситуация у Запорожья
Удары по Украине: ВС РФ вывела из строя целый ряд локомотивов ВСУ
Российская армия устроила «Железнодорожное побоище» ВСУ. С разницей чуть больше чем в полчаса реактивные БПЛА «Герань» поразили шесть локомотивов в Харьковской и Днепропетровской областях. Причем одна из атак пришлась по полноценному воинскому эшелону. Он был выбит на станции Коростень Житомирской области.
Еще одним эпизодом стали удары по железнодорожным станциям, центрам управления перевозками и стрелочному хозяйству.
Британия крупно подставила ВСУ
Британия потратила миллионы фунтов на «поддельную» взрывчатку для дронов ВСУ, сообщает Financial Times. По данным расследования издания, Минобороны королевства заключила договор с фирмой из Штатов Tripwire South LLC, которая должна была поставить сотни тонн взрывчатки C-4. Вот только во время испытаний выяснилось, что гексогена, ключевого компонента C-4, в ней нет. Вместо военного изделия Британии передали коммерческую взрывчатку. Но снабженцев королевской армии это не остановило от приемки товара. Они посчитали, что все нормально.
В результате вся партия уехала в Киев. «Это ошеломляет. Минобороны потратило миллионы фунтов британских налогоплательщиков на взрывчатку, которая не соответствовала заявленной», — возмутился депутат Майк Мартин.
Сейчас американский поставщик отвергает все обвинения и заявляет, что в продукции гексоген был, а в Минобороны Британии, напротив, подтверждают, что взрывчатка содержала в составе лишь пентрит.
Путин: Украина ответит за атаки по НПЗ
Во время совещания по развитию топливно-энергетического комплекса президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на призывы из США, Киев продолжил атаковать энергетику на территории России. И наши войска ответят на действия Банковой.
«Ответные действия России неизбежны, об этом все должны знать», — подчеркнул Путин.
По его словам, Россия также будет рассматривать, как усилить оборону наших НПЗ для сокращения числа их атак и защиты жизни сотрудников.
Что до действий Киева, то глава государства вновь подчеркнул, что они не смогут нанести критического ущерба и не достигнут желаемых целей.
Лукашенко готов привезти Зеленского в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью французскому Le Point высказал идею об организации встречи лидеров трех стран — Белоруссии, Украины и России. При этом он готов на ее организацию в Москве.
«Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Вдвоем. Я, как гарант его безопасности, мог бы с ним сесть и прилететь в Москву», — отметил президент союзного государства.
Лукашенко также подчеркнул, что три славянских народа — русские, белорусы и украинцы — должны вместе решить, как жить дальше и каким будущим идти.
Ну а если Зеленский не захочет ехать, отметил Лукашенко, то его удел — идти воевать самому. «Не согласится — пусть тогда воюет, пусть сам отправляется на фронт с автоматом и воюет. Война идет, ее надо остановить», — жестко отрезал Лукашенко.
Зеленский снова отказался сдавать Донбасс
В то же время нелегитимный лидер киевского режима Владимир Зеленский снова отказался на отвод войск из Донбасса. «Отступить с Донбасса — значит проиграть войну», — заявил он.
По мнению просроченного главаря вывод войск с территории Донбасса в рамках мирного соглашения недопустим. Так что он дал понять, что Киев готов сдать оставшиеся под его оккупацией 10% территории лишь военным путем.
Киев подтвердил, что атаковал грузовое судно в Финском заливе
Произошедшая 21 ноября атака на грузовой корабль «Спарта II» — операция Украины, признал Зеленский. По его словам, для ее реализации применялись БПЛА. А причиной такой атаки стала «расширяющаяся кампания ответных мер».
В то же время из-за атаки в Ливии на российские суда, которую ранее произвели СБУ, в порыве осуждения объединились оба правительства. Теперь конкурирующие друг с другом политические силы наперебой осуждают Киев, требуют разбирательства и поиска виноватых.
ТЦК мобилизует эвакуированных из Алешек
В Вооруженные силы Украины готовятся забрать всех мужчин, которые выехали с территории Алешек (Херсонская область) во время российско-украинской гуманитарной миссии, сообщил наредеп Сергей Козырь.
«Они въезжали на Украину через единственный пункт пропуска на границе с Республикой Беларусь в Волынской области. И, условно говоря, если не на первом, то на втором блокпосту им задавали вопрос, почему они не прошли военно-врачебную комиссию. Они отвечали: "Как я мог пройти ВВК, если пять лет находился в оккупации или возвращался из-за границы? Как я мог это сделать физически? Это невозможно“. И второй момент — им вручали повестки. Они говорили: "Ну дайте хотя бы возможность устроить семью, воссоединиться с родными или сделать те вещи, которые необходимы обычному человеку», — слезливо рассказал он о последствиях выбора.
При этом подобные события российские эксперты прогнозировали заранее. Еще в дни появления первых кадров с мужчинами, которые прибыли на Украину, а не в Россию, говорилось, что, скорее всего, их мобилизуют. И теперь это стало реальностью.
Ситуация под Харьковом: ВС РФ развивают наступление, несмотря на встречные бои
На всех фронтах Харьковской области идут тяжелые встречные и позиционные бои. ВС РФ развивают наступление и активно выбивают логистику и технику противника. Так, на Липцевском участке ВС РФ двигаются у сел Шопино и южнее Новой Казачьей.
В районе Казачьей Лопани противник пытается контратаковать, идут встречные бои. Южнее Алисовки ВС РФ с боями идут к Липцам.
В районе Великого Бурлука ВСУ стараются прорваться от Малого Бурлука к Черному. Также упорные бои идут у Ольховатки. Наши части в ответ продвигаются в районе Приколотного.
В районе Волчанска в населенном пункте Белый Колодезь, взятом несколько месяцев назад, идут тяжелые бои. Украина забрасывает туда своих диверсантов и хочет просочиться еще и в район Вильчи.
Наши парируют эти операции продвижением к Бугаевке.
Бои у Запорожья: ВС РФ освободили село Барвиновка
Гвардейцы из 5-й отдельной танковой армии освободили село Барвиновка в Запорожской области, сообщают авторы Telegram-канала «Воин DV». По данным бойцов, в ходе сражения враг потерял роту элитных боевиков из 225-го отдельного штурмового полка и 16 кв. км территории.
«Взятие воинами из Бурятии Барвиновки расширяет плацдарм для дальнейшего освобождения Запорожской области», — констатируют наши воины.
Кроме боев за Барвиновку фиксируются и другие успехи. Так, ВС РФ разнесли позиции врага в районах сел Желтые Кручи, Веселое, Счастливое, Гавриловка, Зеленая долина.
При этом при рассмотрении карты вырисовывается интересная ситуация. Эти наступающие части «Востока» явно не ввязываются в бои за Орехов. Их задача лежит глубже, в обходе укрепрайона врага и его линий обороны для выхода через глубокий тыл в предместья Запорожья.