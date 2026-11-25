В Великобритании коронерский суд открыл слушания по делу о гибели трехлетнего мальчика, который задохнулся в частном детском саду. Как передает газета Metro, предварительная причина смерти — удушье «из-за миски с едой».

Трагедия произошла в городе Рочдейл, расположенном в графстве Большой Манчестер.

Согласно материалам предварительного заседания, ребенок по имени Тиаго Уолл был экстренно госпитализирован из дошкольного учреждения Cosy Toes 2 ноября.

Спустя несколько дней он скончался в специализированной детской больнице Манчестера в присутствии родителей. Как говорится в публикации, компьютерная томография выявила необратимое гипоксическое повреждение головного мозга.

Представитель полиции подтвердил, что в настоящее время ведется активное расследование обстоятельств произошедшего, которое займет несколько месяцев. На текущий момент задержания по данному делу не производились.

В связи с инцидентом регулирующий орган Ofsted официально приостановил регистрацию детского сада на шестинедельный срок для проведения всесторонних проверок, в результате чего учреждение прекратило свою работу.

Ранее сообщалось, что в Челябинске младенец чуть не погиб из-за куска ногтя в горле.