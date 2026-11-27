Удаление фотографий и сообщений со смартфона не всегда означает их окончательное уничтожение. Информация может сохраняться в памяти устройства, облачных хранилищах и резервных копиях. Об этом сообщили в официальном канале управления МВД России по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий в мессенджере «Макс».

В ведомстве пояснили, что многие приложения сначала перемещают удаленные файлы в корзину, откуда их можно восстановить в течение определенного времени. Кроме того, после удаления система устройства может лишь пометить место хранения файла как свободное для записи новых данных. При этом сама информация некоторое время остается в памяти.

Фотографии, документы и переписка также могут сохраняться в облачных хранилищах, резервных копиях и на других синхронизированных устройствах. Удаление сообщения не гарантирует исчезновения его копии, если получатель сохранил ее заранее.

Сроки окончательного удаления данных с серверов цифровых сервисов зависят от особенностей их работы, внутренних правил хранения и требований законодательства.

В МВД отметили, что специалисты по цифровой криминалистике в некоторых случаях способны восстановить удаленные файлы и переписку. Однако шифрование и особенности накопителей могут затруднить или сделать невозможным такой процесс.

В ведомстве подчеркнули, что удаление информации и ее полное уничтожение — не одно и то же. Об этом особенно важно помнить при отправке конфиденциальных данных и публикации личных материалов.

Ранее в МВД предупредило о новой мошеннической схеме с рекламой приложений на основе искусственного интеллекта.