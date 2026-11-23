Злоумышленники начали использовать рекламу приложений на основе искусственного интеллекта для хищения денег со смартфонов пользователей популярных социальных сетей. Об этом сообщили в МВД РФ.

Под видом сервисов для обработки фотографий аферисты распространяют вредоносные программы, позволяющие получить удаленный доступ к мобильным устройствам. Мошенники предлагают перейти по специальной ссылке и установить приложение, якобы предназначенное для быстрой обработки личного фотоархива с помощью нейросетей. Для загрузки пользователям предлагают файл с расширением APK, который устанавливается непосредственно на смартфон.

После установки программы и перезагрузки устройства злоумышленники получают возможность дистанционно управлять телефоном и похищать хранящиеся на нем денежные средства.

В МВД предупредили об опасности подобных предложений и рекомендовали загружать приложения исключительно через официальные магазины программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что мошенники научились продвигать поддельные сайты через поисковые системы.