Фронтмен белорусской группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок объявлен в розыск на территории России. Информация о музыканте появилась в открытой базе данных Министерства внутренних дел РФ.

Конкретные обстоятельства объявления в розыск и вменяемая статья Уголовного кодекса в карточке не указаны.

Известно, что в мае Следком Белоруссии возбудил против музыканта уголовное дело по обвинениям в разжигании социальной вражды и оскорблении главы государства.

Позже Минский горсуд назначил Михалку четыре года колонии, признав его виновным в указанных правонарушениях.