Мэр эстонского города Нарва Яан Тоотс и министр внутренних дел страны Игорь Таро вступили в спор во время прямого эфира местного телевидения. Поводом стали ограничения на пересечение границы с Россией.

Тоотс обратил внимание на недовольство жителей приграничного города и заявил, что люди надеются на открытие пограничного перехода к рождественским праздникам.

«Теперь наши люди пишут Деду Морозу, чтобы правительство к Рождеству открыло для собственных жителей коридор через границу. Такова наша просьба к правительству», — сказал градоначальник.

Таро в ответ заявил, что правительство обязано заботиться о безопасности всех жителей Эстонии, а не только населения приграничных районов.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря Эстония закрывает для проезда людей и транспорта все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией.