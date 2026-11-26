Несколько простых привычек помогут избежать потери денег при контакте с мошенниками. О них напомнили в МВД России.

Никому и никогда не следует сообщать полученные в СМС-сообщениях коды. Как подчеркнули в ведомстве, этого не следует делать ни в телефонном разговоре, ни в переписке с кем-либо.

Второе правило — не передавать данные банковской карты (номер, срок действия, CVC-код) и приложений банков (логины и пароли). Данные личных документов (номера паспорта, ИНН, СНИЛС) и их фото тоже не следует предоставлять незнакомцам по их просьбе, как бы они это ни аргументировали.

В открытом доступе не стоит публиковать адреса, номера телефонов близких, планы о поездках и свое точное месторасположение.

В случае, если собеседник представляется сотрудником банка, правоохранительных органов или службы поддержки «Госуслуг» и при этом запрашивает конфиденциальные сведения, то необходимо просто прекратить разговор и связаться с названной собеседником организацией или ведомством по официальному телефону.