Водитель пассажирского автобуса, попавшего в смертельную аварию на трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае, выехал на встречную полосу. Об этом сообщили в краевом главке МВД.

По данным полиции, автобус, следовавший по маршруту Канск — Иланский, сначала по касательной столкнулся с большегрузом Volvo, а затем — с фурой Dongfeng. Третий грузовик, водитель которого заметил происходящее и успел затормозить, в столкновении не участвовал, однако съехал в кювет.

В результате аварии погибли 5 человек, еще 13 получили травмы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Накануне сообщалось об аварии с участием школьного автобуса в Приморском крае. В результате столкновения в легковым автомобилем Toyota, который выехал на полосу встречного движения, погиб водитель автобуса.