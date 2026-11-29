В Финляндии 29 ноября стартуют учения Lapland Steel 26, в которых примут участие 1,9 тысячи военнослужащих, сообщают сухопутные силы страны.

В маневрах будут задействованы сформированная в Финляндии бригада НАТО, а также подразделения из Великобритании, Франции и Швеции.

Учения пройдут в Лапландии, в непосредственной близости от российской границы. Руководить ими будет егерская бригада. Отмечается, что это будут первые совместные тренировки бригады и многонациональной тактической группы передового присутствия НАТО. Цель маневров — повышение оперативной совместимости формирований.

Учения продлятся до 4 декабря. Ранее сообщалось , что финская сторона задействует в них порядка 500 единиц военной техники, в том числе бронемашины и средства армейской авиации.