Варшава исключает возможность направления своего военного контингента на территорию Украины в рамках инициативы «коалиции желающих» после прекращения огня. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

По его словам, польская сторона не участвует в этом объединении таким образом.

«С самого начала мы вместе с Владимиром Зеленским обсуждали, что польских солдат на Украине не будет», — подчеркнул глава польского правительства, комментируя текущие военные маневры.

Речь идет о масштабных учениях «Коалиция 26.2», которые стартовали в Польше 9 ноября и продлятся до 22 числа текущего месяца. В мероприятиях задействовано около 2800 военнослужащих, представляющих 11 государств.

Данные маневры организуются под эгидой Многонациональных сил для Украины (MNF-U). Этот контингент был сформирован при ведущей роли Великобритании и Франции в рамках упомянутой инициативы.

Ранее сообщалось, что таможенники не пускали военных на учения в Польше.