Силы НАТО на учениях в Латвии открыто отрабатывают ведение боевых действий с Россией. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она отметила, что маневры группировок альянса регулярно проходят на территории прибалтийской республики. По словам дипломата, присутствие натовских группировок в стране расширяется, что создает дополнительные угрозы у западных границ России.

«Потенциальный противник на этих учениях называется открыто - отрабатываются маневры по ведению боевых действий с Россией», - подчеркнула Захарова в комментарии, опубликованном на сайте дипведомства на фоне планов правительства Латвии принять «декларацию о дерусификации».

Дипломат добавила, что власти Латвии идут по пути все большей эскалации вплоть до провоцирования открытого конфликта с Россией. Этот путь Захарова назвала ущербным и противоречащим интересам жителей республики.

Ранее Захарова назвала Латвию форпостом для провоцирования большой войны в Европе.