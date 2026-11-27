В Финляндии в субботу, 28 ноября, стартуют масштабные сухопутные военные учения Karelian Spear 26. В маневрах примут участие около пяти тысяч военнослужащих.

Учения продлятся до 4 декабря и пройдут в непосредственной близости от российской границы. Для проведения маневров финская сторона задействует порядка 500 единиц военной техники, в том числе бронемашины и средства армейской авиации.

Основной акцент будет сделан на отработке действий сухопутных подразделений в рамках совместных операций. Масштаб задействованных сил и расположение района проведения учений делают эти маневры одним из заметных военных мероприятий Финляндии в регионе.

Ранее сообщалось, что таможенная служба Польши не позволила сразу въехать в страну военнослужащим из 11 стран, которые прибыли для участия в учениях так называемой «коалиции желающих».