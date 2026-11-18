Таможенная служба Польши не позволила сразу въехать в страну военнослужащим из 11 стран, которые прибыли для участия в учениях так называемой «коалиции желающих», сообщила французская газета Point.

Один из офицеров, которых не пускали на польскую территорию, пояснил, что причиной такой ситуации стали проблемы с документами.

«Нас на четыре часа задержал польский таможенник из-за проблемы с ксероксом. <...> Требовался отдельный документ на каждое транспортное средство, а мы распечатали только один на все наши грузовики», — сказал он.

В публикации отмечается, что польские власти пообещали упростить процесс пересечения границы для военнослужащих.

Напомним, учения «коалиции желающих», которые, по версии французской газеты Le Monde, связаны с подготовкой Запада к возможной отправке своих войск на Украину, начались 9 ноября. Манёвры, которые проходят на полигоне в городе Нова-Демба, должны завершиться до 22 ноября. В них участвуют Польша, Германия, Швеция, Бельгия, Нидерланды, Испания, Эстония и Литва.