Вооруженные силы Турции потеряли вертолет в ходе учебного полета над территорией провинции Эскишехир. Об этом сообщили в турецком оборонном ведомстве.

По уточненным данным, инцидент произошел с машиной модели Eurocopter AS-532, которая выполняла плановые учебные задачи и стартовала с аэродрома в Эскишехире.

«Обломки обнаружены, начата поисково-спасательная операция», — отмечается в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Малатья при крушении военного вертолета S-70 погибли четыре человека.