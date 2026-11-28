Российско-мьянманские военно-морские учения «Марумекс-2026» начались в порту Тилава Мьянмы. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России, в который вошли фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Печенга», прибыл в азиатскую страну накануне. От Военно-морских сил Мьянмы в маневрах примут участие фрегаты «Кинг Кйан Сит Тхар» и «Кинг Тхар Лун», вертолетоносец корабль-док «Моаттама», дизельная подлодка «Мин Йе Тхеинтхатху» и подразделение специального назначения ВМС Мьянмы.

Российской делегацией руководит заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Алексей Кияшко. От Мьянмы - начальник штаба ВМС страны вице-адмирал Чжо Лин Зо.

После церемонии открытия учений представители РФ и Мьянмы обсудили замысел маневров, районы их проведения, состав привлекаемых сил и средств, а также порядок материального обеспечения отрядов кораблей.

Основной целью учений в Тихоокеанском флоте назвали всестороннее развитие и укрепление военно-морского сотрудничества. На маневрах будут отработаны вопросы обеспечения безопасности гражданского судоходства и морской экономической деятельности в морских районах Юго-Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что в Финляндии начинаются военные учения у границы с Россией.