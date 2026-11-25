В Донецкой народной республике в результате точного авиаудара ликвидированы два офицера 1-й президентской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Буревей», сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

Уточняется, что это замполит минометной батареи старший лейтенант Никита Бояршинов и командир взвода лейтенант Максим Трембанчук.

Кроме того, российские военнослужащие ликвидировали в ДНР уроженца Кривого Рога, боевика из 4-го рейнджерского полка сил специальных операций (ССО) Украины Вячеслава Рубцова.

В Херсонской области также был ликвидирован боевик 73-го морского центра специальных операций ССО Украины Дмитрий Скаливенко.