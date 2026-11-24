В Киеве умер 41-летний полковник ВСУ Дмитрий Сергеевич Момота, сообщают украинские СМИ.

Предположительно, погибший являлся либо сотрудником Национального университета обороны Украины, либо офицером генерального штаба ВСУ. Известно, что он был уроженцем города Нежина Черниговской области. Причины смерти Момоты пока не раскрываются.

Ранее стало известно о том, что в зоне СВО была ликвидирована очередная «валькирия Зеленского», которая воевала за киевский режим. Подробности о ней рассказывал aif.ru.

Еще одну украинку, которая воевала против всего русского и для этого в том числе подписала контракт с Интернациональным легионом ВСУ, сразила болезнь.