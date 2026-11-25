Боевики «Айдара»* совершают военные преступления в отношении мирных жителей на купянском направлении, потому что те ждали прихода российской армии. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Командование ВСУ отправило весь личный состав 24-го отдельного штурмового полка «Айдар» на купянское направление, сообщили силовые структуры РФ. Боевиков могли перебросить в Харьковскую область в качестве наказания за конфликт с главкомом ВСУ Михаилом Драпатым, говорилось в публикациях.

«Еще одна цель для "Айдара", помимо удержания боевиков на позициях на купянском направлении, это террор местного населения. Потому что все, кто находится на восточной Украине, воспринимаются нацистами как "москали", у этих отморозков нет никаких моральных и этических принципов, они издеваются над мирными гражданами, позволяют себе совершать военные преступления», — сказал Марочко.

Эксперт добавил, что нацисты не могут простить мирным жителям то, что они после начала СВО восприняли российскую армию как освободителей.

«Поэтому сейчас "Айдар" ведет тотальные зачистки и прибегает к карательным мерам в отношении мирного населения», — подчеркнул Марочко.

С 2014 года в отношении боевиков «Айдара» выдвигались обвинения в правонарушениях и военных преступлениях со стороны международных организаций и российских следственных органов. В отчётах ООН также указывали на факты похищений, пыток, вымогательств и незаконного захвата имущества со стороны батальона.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.