Украинские боевики на добропольском направлении минируют конверты для денежных подарков, рассказал РИА Новости фельдшер эвакуационной группы 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки «Центр» с позывным Фаза.

Он рассказал, что враг применяет всевозможные способы маскировки взрывных устройств, в том числе разбрасывает мины-ловушки - малозаметные предметы, с расчетом на том, что человек при передвижении может его не заметить и случайно наступить.

«Они берут конверт, как на свадьбе денежку дарят, начиняют его взрывным устройством, маскируют и где-нибудь оставляют», - сказал Фаза.

Также ВСУ применяют дроны-«ждуны», которые активируются при появлении человека и атакуют его, сообщил фельдшер.

Ранее в беседе с aif.ru сапер Фет рассказал, что боевики ВСУ минируют любые предметы, в которые можно разместить взрывчатку, и которые может доставить к нужному месту дрон.