После массированной атаки беспилотников ВСУ на Самару и Сызрань Россия намерена продолжать удары по местам их производства, хранения и запуска, а также нарушать логистические каналы, по которым Украина получает комплектующие и готовые аппараты. Такой ответ на ночной налёт, в ходе которого ПВО и мобильные огневые группы в небе на д регионом сбили свыше 145 дронов, описал военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии aif.ru.

«Наш ответ достаточно простой: стараемся работать по местам сборки, местам складирования и местам запуска беспилотников. Особое значение также имеет нарушение российскими силами логистических связей Украины с европейскими странами, через которые поступают необходимые для военного производства ресурсы», — заявил Кнутов.

По его словам, такие меры должны осложнить доставку дронов, комплектующих и другого вооружения в районы, откуда осуществляются атаки на российскую территорию.

Эксперт подчеркнул, что разрушение логистических маршрутов увеличит дальность полёта, необходимую украинским БПЛА для ударов по России, и тем самым сократит их эффективное применение.

Кнутов предположил, что беспилотники, атаковавшие Самарскую область, могли стартовать прежде всего из Харьковской области.

«Беспилотники, скорее всего, запускали из Харьковской области, потому что этот регион с учётом дальности полёта находится ближе всего. Также БПЛА могли запускать из Сумской области», — сказал эксперт.

Он отметил, что противник постоянно наращивает дальность самолётных дронов. Для этого, по его словам, используются топливные баки, размещённые внутри крыльев: увеличение их объёма позволяет регулировать запас топлива и радиус действия аппарата.

«Крылья у таких беспилотников полые, изготовлены из пластика, который практически не отражает радиолокационные лучи. Внутри находятся гибкие топливные баки. За счёт увеличения их объёма можно регулировать количество топлива и, соответственно, дальность полёта аппарата», — пояснил Кнутов.

По оценке эксперта, маршруты украинских БПЛА прокладываются с использованием данных, которые Киеву предоставляют западные спецслужбы. Речь идёт, в частности, о спутниковой информации США, а также о французских спутниках оптической разведки.

«Маршрут прокладывается в обход нашей ПВО благодаря спутниковой информации, которую Киеву предоставляют американцы. Также есть французские спутники, которые занимаются оптической разведкой и позволяют прокладывать маршрут для крылатых ракет "Скальп", Storm Shadow и, не исключено, что и для ракет "Фламинго"», — сказал Кнутов.

Эксперт обратил внимание, что Украина при поддержке западных государств планирует расширять выпуск беспилотников, в том числе переносить часть производств в Европу и размещать предприятия в подземных помещениях. Это, по его словам, усложняет их обнаружение и поражение.

«На следующий год ставится задача направить 60% всех средств, которые Запад выделяет Украине, на производство беспилотников и довести их выпуск до 20 миллионов. При этом значительная часть этих аппаратов, от 60 до 70%, будет непосредственно производиться европейцами», — заявил Кнутов.

В этих условиях, считает эксперт, перед Россией встаёт задача добиваться изоляции Украины от внешнего мира — прежде всего через нарушение снабженческих и логистических цепочек.

«Для борьбы с дронами нам придётся либо работать по предприятиям, расположенным в Европе, что является достаточно рискованным шагом из-за возможной эскалации конфликта, либо добиваться изоляции Украины от внешнего мира», — подчеркнул Кнутов.

Напомним, атака на Самарскую область в ночь на 25 ноября привела к гибели одного человека и локальным перебоям в работе коммунальной и транспортной инфраструктуры Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев назвал ночь «настоящим испытанием».