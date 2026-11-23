В США определились с тем, каких именно индеек помилует Дональд Трамп накануне Дня благодарения.

«Почетные гости Америки прибыли! Голоса подсчитаны, встречайте — Свобода и Перышко», — сказано в публикации Белого дома в соцсети.

Имена для птиц выбирали с помощью онлайн-голосования. Церемония помилования состоится во вторник, 24 ноября. Сам День благодарения в этом году выпадает на 26 ноября.

В США индейка считается главным блюдом в День благодарения, который является праздником урожая и отмечается в четвертый четверг ноября. Преподносить индейку президенту стало традицией после того, как в 1947 году Национальная федерация производителей индеек подарила птицу Гарри Трумэну.

Официальная церемония помилования появилась при президенте Джордже Буше-старшем в 1989 году.