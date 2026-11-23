Американский лидер Дональд Трамп разместил в социальных сетях изображение, созданное с помощью ИИ, на котором фигурирует вернувшийся к руководству корпорацией Nvidia Дженсен Хуанг.

На опубликованной в Truth Social картинке основатель компании запечатлен в окружении телохранителей: он поднимает вверх кулак, зажимая в нем красный бюстгальтер.

Прототипом для этого нейросетевого фото послужила знаменитая фотография июля 2024 года — снимок был сделан непосредственно после стрельбы на предвыборном митинге Трампа в Батлере (штат Пенсильвания).

В переработанной версии черты лица главы Белого дома заменены на лицо Хуанга, на щеке которого видны следы крови. При этом американский флаг на заднем плане уступил место черному полотну с эмблемой Nvidia.

Публикация может быть связана с резонансной историей вокруг личных отношений бизнесмена с китаянкой Элис Хуанг, из-за которой предприниматель был вынужден временно оставить пост руководителя компании.

Ранее сообщалось, что Дженсен Хуанг вернулся на пост гендиректора Nvidia.