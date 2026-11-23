Президент США Дональд Трамп полагает, что перед недавними выборами в американский Конгресс цены на нефть держались на высоком уровне из-за Ирана и деятельности Демократической партии.

Промежуточные выборы в Соединённых Штатах прошли 3 ноября. Победу на них в обеих палатах одержала Демократическая партия.

«Разве не интересно, что стоимость нефти резко упала после промежуточных выборов? Я говорил, что так будет. Всё это огромное надувательство», — написал глава государства на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, Тегеран и американские демократы якобы всеми силами пытались удержать высокие цены на нефть. При этом, как обращает внимение Трамп, именно после выборов стоимость сырья стала резко снижаться.

Президент выразил сожаление из-за того, что ещё до голосования избиратели не поняли всю ситуацию. Кроме того, американский лидер назвал состоявшиеся в США выборы «очень странными».

Напомним, месяц назад, 23 октября, цена на нефть марки Brent с поставкой в декабре превысила 116 долларов за баррель, чего не наблюдалось с 19 марта 2026 года. Стоимость сырья марки WTI достигала 102,57 доллара.