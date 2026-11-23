Агентство Associated Press написало, что с 1992 года Демократическая партия США не добивалась настолько значительных успехов, как на недавних промежуточных выборах в Конгресс. Отмечается, что эта политическая сила получила как минимум 258 мест в Палате представителей (нижняя палата законодательного органа).

Демократы смогли показать такой результат после победы Чака Хаббарда в Северной Каролине, где ему уступила республиканка Вирджиния Фокс. Журналисты подчеркивают, что это позволило Демпартии укрепить преимущество.

Республиканская партия, в соответствии с предварительными итогами, займёт в Палате представителей как минимум 173 места. Издание назвало значительным разрыв между указанными политическими силами.

Трамп обвинил демократов в высоких ценах на нефть перед выборами в США

Президент США Дональд Трамп уверен, что высокие цены на нефть перед выборами в Конгресс были следствием шагов Ирана и действий Демократической партии. По словам американского лидера, стоимость сырья резко снизилась после голосования.

Он назвал описанную ситуацию «огромным надувательством». Трамп убеждён, что Иран и американские демократы пытались сделать всё, чтобы удержать высокие цены. Президент также заявил, что выборы в Конгресс были «очень странными».

Масштабный сбой, вызвавший задержки и отмены авиарейсов в США, устранён

Американская авиакомпания Delta Air Lines заявила, что были устранены неисправности в оборудовании, которые привели к масштабному сбою в системе управления воздушным движением в США. Проблемы с задержкой и отменой авиарейсов начались 13 ноября. Сбой назвали крупнейшим в стране за последние 35 лет.

Телеканал CNN со ссылкой на организацию уточнил, что речь идёт об оборудовании, с помощью которого ведётся учёт веса и балансировка самолётов. В Delta Air Lines отметили, что оборудование сейчас работает в штатном режиме.

В Бразилии раскрыли диагноз экс-президента Жаира Болсонару

Острую кишечную непроходимость диагностировали у бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, который ранее был госпитализирован с сильными болями в области живота. Телеканал CNN Brasil со ссылкой на медицинский бюллетень клиники, в которую поступил экс-глава государства, уточняет, что он продолжает лечение в отделении интенсивной терапии.

Подкрашивается, что врачи оценивают состояние Болсонару как стабильное. Он проходит медикаментозную терапию и соблюдает режим голодания. Остаются неясными сроки выписки политика из больницы.

Самолёт Саддама Хусейна выставили на продажу

Иракская авиакомпания Iraqi Airways выставила на продажу самолёт Boeing 747-SP, который при жизни использовал бывший президент Ирака Саддам Хусейн. Агентство Ammon News со ссылкой на перевозчика пишет, что за воздушное судно просят 900 тысяч долларов.

В 2023 году лайнер уже собирались продать. Тогда сумма, за которую его хотели реализовать, была значительно меньше. По данным журналистов, речь шла о 494 тысячах долларов. Авиакомпания уточняет, что самолёт находится на хранении в аэропорту Тозер-Нефта в Тунисе уже около 35 лет.

Поскольку вернуть в Ирак Boeing так и не получилось, Iraqi Airways планирует передать его покупателю напрямую без проведения торгов. При этом компания поставила ряд условий. Будущий покупатель не сможет использовать самолёт в политических целях или в прославлении каких-либо лиц.