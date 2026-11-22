Американский лидер Дональд Трамп заявил, что склоняется к возобновлению ударов по территории Ирана в январе в случае отсутствия соглашения, сообщил журналист Fox News Трей Йингст по итогам интервью с президентом США.

«Президент сообщил Fox News, что склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года, если не будет достигнута сделка», - сказал он в эфире.

Ранее источники сообщили, что спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречу в Берлине с представителями Катара на тему урегулирования конфликта с Ираном.

Напомним, 12 ноября Трамп выступил с заявлением, что США больше не нуждаются в заключении сделки с Ираном. Он сказал, что Вашингтон располагает сотнями миллиардов долларов и контролирует Ормузский пролив.