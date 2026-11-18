Стоимость ужина на День благодарения в США выросла впервые с 2022 года. По данным Американской федерации фермерских бюро (AFBF), праздничный ужин на 10 человек обойдётся в 58,63 доллара, что на 6% больше, чем годом ранее. При этом рекордный показатель остаётся за 2022 годом, когда ужин стоил 64,05 доллара.

Сильнее всего подорожало главное блюдо праздника — индейка. Средняя цена замороженной тушки в 2026 году достигла 23,68 доллара, что на 1,48 доллара выше показателя прошлого года.

Экономист AFBF Фейт Парум связывает рост цен с удорожанием логистики. По его словам, на ситуацию повлияли высокие цены на дизельное топливо и нехватка рабочей силы. Это осложняет доставку продуктов от фермы к потребителю.

Ранее президент США Дональд Трамп связал рост цен на бензин в стране с падением поддержки республиканцев.