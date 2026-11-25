Мужчина, получивший тяжелые травмы в результате атаки украинского беспилотника на Белгород 21 ноября, скончался в больнице. Об этом в среду сообщил губернатор региона Александр Шуваев в мессенджере «Макс».

По его данным, за минувшие сутки ВСУ атаковали территорию области 93 раза, целями стали девять муниципальных образований.

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы подавили или сбили 100 вражеских дронов. Также зафиксировано три факта артиллерийского обстрела и три случая сброса взрывных устройств с летательных аппаратов.

Глава региона уточнил, что в Грайворонском городском округе пострадал один мирный житель, который в настоящее время госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Ранее стало известно, что восемь человек пострадали при атаке ВСУ на автостанцию «Южный» в Донецке.