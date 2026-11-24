Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотника на автовокзал в Донецке утром 24 ноября, сообщает СК.

«ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ) в связи с атакой украинских боевиков на центр города Донецка», — говорится в публикации.

Согласно данным ведомства, восемь человек пострадали в результате атаки. Специалисты проводят следственные действия, назначены экспертизы. Кроме того, они устанавливают причастных к преступлению лиц.

Ранее стало известно об атаке БПЛА на Краснодарский край.