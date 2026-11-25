Свыше 50 беспилотных летательных аппаратов уничтожили минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны ликвидировали в Таганроге, а также в Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Чертковском и Шолоховском районах.

Информация о пострадавших и повреждениях на земле не поступала, уточнил глава региона.

Ранее «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП) временно прекратил работу после массированной атаки с применением беспилотников и ракет. В ночь на 23 ноября ПВО отразили массированную атаку вражеских беспилотников в Ростовской области.