Массированная атака беспилотников ВСУ на Самарскую область в ночь на 25 ноября обернулась гибелью одного человека и локальными перебоями в работе коммунальной и транспортной инфраструктуры. Как развивалась ситуация в Самаре и Сызрани — в материале aif.

Массированный налет БПЛА на Самару и Сызрань: как отражали атаку

Режим беспилотной опасности ввели в Самарской области 25 ноября около часа ночи — об угрозе жителям сообщили МЧС и руководство региона. Спустя час система оповещения сработала в Сызрани, где военные начали сбивать воздушные цели, а к половине пятого утра сирены зазвучали уже по всей Самаре.

В 04:33 по местному времени губернатор Вячеслав Федорищев обратился к населению через свой официальный канал в мессенджере «Макс».

«Идет отражение атаки ВСУ по нашей территории. Работают ПВО, мобильные огневые группы. Включены предупреждающие сирены. Соблюдайте правила безопасности», — написал глава региона.

Воздушную тревогу отменили только в 08:42, после чего глава региона назвал минувшую ночь «настоящим испытанием» и уточнил, что защитникам неба удалось сбить свыше 145 беспилотников.

Погибший в Самарской области, аварии на сетях и закрытие неба

Столь масштабный налет не обошелся без тяжелых последствий на земле. Утром Вячеслав Федорищев подтвердил гибель одного жителя региона.

«С болью в сердце сообщаю, что есть один погибший. Семье окажем всю возможную помощь», — отметил губернатор.

Для координации действий профильных ведомств и сбора данных с мест падения обломков в области развернули оперативный штаб. Кроме того, на отдельных территориях произошли технологические нарушения и отключения электроэнергии — аварийные бригады незамедлительно приступили к ремонту сетей.

Ночной инцидент повлиял и на расписание гражданской авиации в Поволжье: по официальному уведомлению Росавиации, в аэропорту Самары (Курумоч), а также в соседнем Ульяновске вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Молниеносный удар: разрушительный ответ РФ лишил ВСУ последнего шанса Подробнее

Отмена занятий в школах Самары и предупреждение мэра

Существенные коррективы ночная атака внесла в утренний график работы образовательных учреждений региона. В областном центре основной удар пришелся на южную часть города, где ночью наиболее активно работали расчеты ПВО. Глава Самары Иван Носков сообщил, что во всех школах Куйбышевского района отменены занятия первой смены, а шесть школы полностью приостановили работу на весь день. Также на режим дежурных групп перевели три районных детских сада.

«Вся информация доведена до населения через родительские чаты. Если привели ребенка, не переживайте, педагоги примут и обеспечат безопасность, но занятий не будет. Следите за родительскими чатами!» — подчеркнул градоначальник.

Запрет на съемку последствий атаки БПЛА и меры предосторожности

После отмены режима воздушной опасности руководители области и города призвали граждан не терять бдительности при передвижении по улицам Самары и Сызрани. Мэр Иван Носков рекомендовал жителям ни в коем случае не приближаться к подозрительным предметам и обломкам, а при их обнаружении сразу звонить по единому номеру экстренных служб 112. Отдельно власти акцентировали внимание на действующем в регионе запрете на фото- и видеосъемку мест падения дронов и позиций ПВО, за нарушение которого предусмотрен штраф.

«Есть последствия "на земле", которые вы видите, в том числе, сами. Но напоминаю, что нельзя работать на врага. Не публикуйте фото, видео, на которых видны последствия атаки», — заявил губернатор Вячеслав Федорищев.