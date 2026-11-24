Количество раненых в результате удара украинских беспилотников по донецкому автовокзалу «Южный» выросло до 8 человек. Об этом заявил градоначальник Алексей Кулемзин.

Ранее во вторник он информировал о семи пострадавших при атаке дронов ВСУ на «Южный». В свою очередь, в министерстве здравоохранения ДНР уточнили, что четыре человека доставлены в больницы с травмами средней тяжести.

«В результате атаки БПЛА в Ворошиловском районе на автовокзал "Южный" число пострадавших увеличилось до восьми человек», — заявил Кулемзин в своем Telegram-канале.

Утром 24 ноября беспилотник ВСУ нанес удар по автовокзалу в Донецке. Летательный аппарат самолетного типа был снабжен поражающими элементами. На кадрах, распространившихся в сети, видны поврежденные автобусы: у них выбиты лобовые и боковые стекла. Помимо этого, на земле обнаружены обломки дрона.

Автостанция «Южный» принимает межрегиональные рейсы и считается в Донецке основной площадкой для такого сообщения.