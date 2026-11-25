Системы противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский БПЛА в небе над Воронежской областью минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительным сведениям, в результате инцидента никто не пострадал, также обошлось без разрушений.

Режим ракетной опасности был введен в регионе ориентировочно в два часа ночи и снят спустя 30 минут. В то же время режим угрозы атаки беспилотников действовал до 05:40 мск.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали при атаке ВСУ на автостанцию «Южный» в Донецке.