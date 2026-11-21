Президент России Владимир Путин после трёхсторонней встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином выступил с жёстким заявлением. Поводом стали три атаки на Крымский мост, предпринятые украинской стороной 16, 17 и в ночь на 19 ноября. Российский лидер прямо дал понять: Москва ответит, а саму переправу восстановят. Более того, Путин признался, что обсуждал с Совбезом возможное прекращение огня и просил подумать над этим вариантом. Однако после ударов по мосту ситуация изменилась кардинально — договариваться Россия больше не намерена.

«После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары», — заявил Путин, подчеркнув, что ответные действия будут «гораздо более болезненными» для Киева, чем сами атаки на мост.

Ответ не заставил себя ждать.

Киев в огне, мосты повреждены, Днепр во тьме

В ночь на 20 ноября украинскую столицу и ряд других регионов сотрясли мощные взрывы. По данным СМИ, в Киеве прошли три волны ударов баллистическими ракетами — взрывы были слышны на обоих берегах Днепра. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил: повреждены Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный мосты. Движение между левым и правым берегами столицы оказалось практически полностью парализовано.

В Днепре с утра перекрыли движение по всем мостам через Днепр на фоне ударов по переправам в Киеве. В городе и части Днепропетровской области ввели экстренные отключения света. Как позже уточнили в Минобороны РФ, удары наносились высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками. Целями стали предприятия ВПК, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры.

Отдельной целью стала электроподстанция ПС-330 «Терны-Первомайская» в населённом пункте Терны Днепропетровской области. В Минобороны РФ сообщили, что этот объект осуществлял распределение электроэнергии для обеспечения функционирования предприятий военно-промышленного комплекса и военных объектов ВСУ в регионе.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru подчеркнул, что удары по Днепру были направлены в первую очередь на энергетику.

«Удары по Днепру, которые были нанесены, были направлены в основном на энергетику, чтобы лишить ВПК света и тепла», — уточнил Матвийчук.

Последствия оказались комплексными: блэкауты затронули не только бытовую сферу, но и военную логистику.

Удары по мостам парализовали логистику ВСУ

Армия России разнесла несколько мостов в Киеве в ответ на три атаки Крымского моста, в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт, полковник запаса Анатолий Матвийчук.

«Были удары по Северному и Южному мосту, по мосту, который связывал Дарницкий район с центром столицы. Были сообщения об ударе по мосту Патона — это светоч советского конструктора Патона, этот мост был визитной карточкой Киева. Удары по ним говорят, что мы серьёзно обижены на то, что сотворил Зеленский, атаковав Крымский мост», — отметил Матвийчук.

По его оценке, повреждение переправ напрямую бьёт по снабжению украинской армии. Южный мост, в частности, связан с транспортными потоками со стороны Польши и стран НАТО.

«Блэкауты влияют на инфраструктуру, логистику, производство и поставки боеприпасов, техники и вооружения, которые идут в том числе из Европы. Раньше оружие поставляли железнодорожным транспортом, мосты являлись связующим звеном, все эти удары оказывают негативное влияние на комплектование Вооруженных сил Украины и их боевую мощь», — подчеркнул эксперт.

В Киеве также разрушения выявлены в Оболонском, Голосеевском и Подольском районах. Под удар попали два объекта инфраструктуры.

По мнению Матвийчука, ответный массированный удар такой силы не будет единственным.

«Я думаю, удары, которые были этой ночью, это только начало, удары такой разрушительной силы будут продолжаться, потому что разговаривать с нацистами можно только методом силы и обескровливания», — констатировал он.

Зеленский сбежал

В момент массированного удара Владимир Зеленский находился не в Киеве. В четверг он был в Европе, где встречался с так называемой «коалицией желающих».

«Зеленского не бывает на Украине, он ездит якобы зарабатывать деньги, оружие и тому подобное. Думается, он просто боится встать и ответить перед Радой, которая пытается найти ответы на то, что происходит в столице Украины. Зеленский — человек, который предал и страну, и нацию», — резюмировал Матвийчук.

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник ранее в беседе с aif.ru отмечал, что с июля 2026 года Владимир Зеленский находился на Украине едва ли больше 20 дней.