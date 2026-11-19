Владимир Зеленский с июля находился на Украине в общей сложности не более 20 дней, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru бывший депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

«А где Зеленский? На Украине или за рубежом? Я провел подсчеты. Если Байден 40% рабочего времени проводил на отдыхе, то Зеленский только 40% находился на Украине с 2022 года», — отметил Олейник.

При этом он подчеркнул, что с июля 2026 года Зеленский покидал Украину еще чаше.

«Из 120 дней он только 20 дней был на Украине. Зеленский уже на низком старте. Два фактора на это влияет. Первое - он артист, привык купаться в славе. Куда он поедет, в Днепр или Кривой Рог? Нет, конечно, там люди его встретят жестко. Он поедет в Европу. И второе - зарубежные гастроли для него более приемлемы, потому что там деньги и безопасность. Вдруг что-то случится, а он раз - и ближе к границе, а еще лучше за ней», — сказал Олейник.

Он убежден, что Зеленский в случае критической для него ситуации побежит в Лондон.

Экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель ранее также обратила внимание на частые зарубежные вояжи своего бывшего начальника. «Судя по тому, как часто Зеленский выезжает за границу, я провела на Украине больше времени... (с 2022 года - ред.), чем он», — написала Мендель в соцсетях.